Wohin genau?

Ins Leipziger Neuseenland.

Warum?

Das Leipziger Neuseenland ist super jung – vielleicht sogar jünger als du selbst. Die Seen entstanden erst in den letzten 20 Jahren aus alten Tagebau-Gebieten, und bis heute wird noch an ihnen gearbeitet. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Dinge zu entdecken, vom gut besuchten Nordstrand am Cospudener See bis hin zur olympiatauglichen Kanu-Anlage, Segelbooten und einem Freizeitpark am Wasser ist alles dabei.

Die Seen sind über Kanäle und Flüsse miteinander verbunden. Kein Wunder, dass viele Leipziger sagen: Bei uns ist man schneller am See als auf der Autobahn.

Wie komme ich hin?

Vom Leipziger Hauptbahnhof Zwenkau dauert es 40 Minuten mit der S-Bahn.

