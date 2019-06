Future

7 Tipps, wie du als Wissenschaftler in der Wirtschaft Erfolg hast

…und trotzdem ganz viel experimentieren kannst.

Wenn jemand in der Wirtschaft Karriere machen will, dann sieht man ihm das dem Klischee zufolge schon im Studium an. Er oder sie studiert dann nämlich BWL oder mindestens Jura und kommt – statt mit Rucksack oder Jutetüte – mit Aktentasche in die Vorlesung. Physiker, Mathematiker, Informatiker und so weiter fallen in der Regel nicht in diese Kategorie. Die kommen gemäß ihres höchst eigenen Stereotyps in Trekkingsandalen zur Uni, die Haare zerzaust wie bei Einstein, im Kopf nur Formeln und Theorie.

Ist ja okay, gibt solche und solche, könnte man sagen. Ist aber Quatsch. Denn in Wirklichkeit sind heutzutage gerade Wissenschaftler, also Physiker, Mathematiker, Informatiker etc., in der Wirtschaft gefragt. Wegen der Digitalisierung ändert sich dort im Moment nämlich alles. Vom Siegeszug der künstlichen Intelligenz bis hin zum weltumfassenden Internet der Dinge gibt es jeden Tag neue, hochkomplexe Herausforderungen zu lösen, für die es zu allererst eines braucht: analytisches Können. Und das haben vor allem was für Leute? Richtig: Wissenschaftler!