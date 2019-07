Streaming

Sunny L.A.: Mit diesen zehn Filmen reist du nach Los Angeles

L.A. – die Stadt, in der Träume wahr werden. Hier wohnen Stars & Sternchen und Glamour & Geld prägen das Bild, was wir – fernab der kalifornischen Metropole – haben. Etliche Filme werden in Los Angeles produziert und so ziemlich alle, die in der Filmbranche etwas werden wollen, träumen von Hollywood. Doch das ist nur eine Seite der Medaille, auf der anderen herrschen Gewalt, Kriminalität und Rassismus.

Wir haben zehn Filme zusammengestellt, in denen du die unterschiedlichen Facetten L.A.s sehen kannst. Film ab!