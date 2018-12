Die beiden Hamburger haben sich deshalb lange auf ihren Trip vorbereitet. Doch was nimmt man mit, wenn man wochenlang in der Wildnis überleben will? Kiloweise Tütensuppe? Kühltaschen gegen die Hitze? Weder noch. Linda und Felix haben neben ihrem Zelt vor allem Technik im Gepäck – unter anderem ein selbstgebautes Ladegerät, mit dem sich Smartphones, Powerbanks und ein iPod während der Fahrt auf dem Rad aufladen lassen – ganz ohne Solarzellen oder ähnliches.

Was sie noch in ihrem Gepäck haben – und was auf ihrer ganz persönlichen Reise-Notfall-Playlist ist – verraten sie hier.

1 Das Kopfkissen

Auf der Reise ist unser Zelt unser Zuhause. Deshalb wollen wir uns hier besonders wohl fühlen und nachts nicht auf Steinen oder hartem Untergrund liegen. Das Kissen ist federleicht und lässt sich sehr klein zusammenfalten – dann ist es etwa noch so groß wie eine Zigarettenschachtel.