Kardamon, Kreuzkümmel, frischer Pfeffer, Paprika in allen Schärfegraden, Anis, Lorbeer und Zimt sind auf jedem israelischen Markt zu finden und sorgen in ihrer Kombination für ein Feuerwerk der Gerüche.



Auch die riesige Auswahl an Trockenfrüchten und Nüssen löst gerade bei Veganern Freude aus. Jerusalems bekanntester Markt ist der jüdische Mahane Yehuda Markt in der Neustadt.



Schon seit über 100 Jahren bieten rund 250 Händler ihre Waren an. Die arabischen Jerusalemer hingegen bevorzugen den Suq in der Altstadt, der sich über das muslimische und christliche Viertel erstreckt. Überall heißt es: Handeln erlaubt.