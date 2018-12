View this post on Instagram

When the heaven is on fire! Good evening photo lovers, today's pic is showing my favorite castle in Bavaria. The world's longest castle is located in Burghausen, Upper Bavaria. That burning sky scenario lasted just a few minutes, lucky me I got my camera in the trunk of my car. You've ever been to that awesome location? 🔥☀️📷