Ihr habt Tipps für die perfekten Urlaubs-Instafotos gesammelt. Was war dabei besonders herausfordernd?

Das Herausforderndste war, dass wir uns erstmal sehr, sehr viele Instagram-Bilder angucken mussten.

Das Parodieren ist nicht schwer, wenn man die Muster verstanden hat. Wenn man voll im Insta-Game drin ist, dann fällt einem die Absurdität dessen, was dort passiert, oft gar nicht so auf. Wenn man aber einen Schritt zurück macht, sticht sie einem richtig ins Auge.

So funktionieren auch die "Literal Videos". In einem aktuellen HipHop-Video führt jemand beispielsweise ein Krokodil an der Leine. Das sieht man und denkt sofort: Okay, was geht hier ab?! Für Leute, die voll im Rap-Game sind, ist das vermutlich normal, weil es schon das 40. Krokodil an der Leine ist...

Letzte Frage: Wie spricht man eigentlich deinen Namen aus?

Sandroliolio Gorgonzola-Loredana

Haben wir uns gedacht. Danke.