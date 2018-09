1 "Überall Pfützen am Pool"



Man kennt das: Mit Kindern und Familie fährt man in die Sonne, um sich dann am Pool eine Abkühlung zu verschaffen. Nur was macht man, wenn man aus dem Pool herauskommt und auf dem Rückweg tropft? Teflon-Franz hat das Problem offenbar nicht – und regt sich daher über Wasser am Pool auf.

Das Hotel kontert: "Diese Wasserpfützen werden nicht manuell entfernt, da sie erstens von der Sonne getrocknet werden und sich zweitens auch jede Sekunde neue bilden, wenn der Pool belebt ist."