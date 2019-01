Städte an ihren Sehenswürdigkeiten erkennen, ist oft sehr einfach. Städte an ihren bekannten Persönlichkeiten erkennen, oft nicht so einfach. Dass Karl Lagerfeld aus Hamburg kommt, weiß fast jeder. Aber weißt du auch, wo Heidi Klum geboren wurde? Oder wo "Kraftklub"-Frontman Felix Brummer das Licht der Welt erblickte?