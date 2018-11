Was plant die Deutsche Bahn?

In Hamburg wird es auf einer Strecke von über 1200 Metern Gleiserneuerungen geben. Rund um den Hamburger Hauptbahnhof wird es zwischen dem 25. Dezember 2018 und dem 2. Januar 2019 chaotisch:

Die Bahnhöfe Dammtor und Altona werden in dieser Zeit überhaupt nicht angefahren, einige Züge enden statt am Hauptbahnhof schon in Hamburg-Harburg oder sogar in Hannover oder Rostock. Welche Zuglinien genau betroffen sind, erfährst du auf der Homepage der Deutschen Bahn.

Warum führt die Bahn ausgerechnet dann Bauarbeiten durch, wenn alle nach Hause fahren?

Auch wenn es im ersten Moment nicht so scheint, der Termin für die Großbaustelle ist bewusst gewählt, weiß Egbert Meyer-Lovis, Pressesprecher der Deutschen Bahn: "Wir fangen am 25. Dezember, also direkt nach Heiligabend, mit den Bauarbeiten an. Da sind die meisten Reisenden schon zu Hause. Der Hauptreisestrom findet am Wochenende vor Weihnachten statt", erklärt er bento. Die Rückreise sei das kleinere Problem, weil die Reisenden verteilt über die Woche zurückreisen, so Meyer-Lovis.