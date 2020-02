In Werder am Bahnhof haben ein paar Polizisten Sperrzäune aufgebaut, die sehen wichtig aus, auch wenn sie nichts absperren. Wir werden von der Masse der U18-Brandenburg-und-Umland-Kids mitgeschwemmt. Sie pumpen über ihre Boxen Songs wie "Tsunami" oder "Atemlos" und tragen T-Shirts auf denen "New York is not enough" steht.

Am Straßenrand sind Stände aufgebaut, die selbstgemachten Wein in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbieten. Es gibt Honig, Johannisbeere, Himbeere, Kirsche, oder "Männerteam" und "Giftmischung". Wir suchen uns einen Stand aus, an dem die Angestellten Trachten tragen, sie servieren Wein in Plastikbechern. Um 12 Uhr mittags im Sonnenschein wandert beides ohne Umwege in den Kopf.