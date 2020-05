Ausgrabungen, Kunst und virtuelle Weinverkostung

Falls das Wetter auf deinem Balkon versucht, die imaginäre Reise nach Griechenland zu verhindern, gibt es auch online zahlreiche Möglichkeiten dafür. Das Tourismusministerium Griechenlands hat wegen der Corona-Pandemie eine Webseite für Touristen entwickelt, auf der bekannte Griechinnen und Griechen die Kultur ihres Landes vorstellen. Man kann vor malerischer Kulisse Yoga machen, griechischen Wein verkosten, kochen und mit Musikerinnen und Musikern singen.

Auch die über 2000 Jahre alte Stadt Thessaloniki bietet sich für eine virtuelle Tour an an. Bis heute werden dort nämlich bei fast jeder Baumaßnahme archäologische Überreste gefunden, von denen viele ins Stadtbild integriert sind. Als virtueller Tourist kann man einfach einen Google-Streetview-Spaziergang durch die Stadt machen und entdeckt fast an jeder Ecke ein antikes Bauwerk. Einige der Museen in Athen kann man einfach über Google Arts and Culture virtuell besuchen.