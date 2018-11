Today

Diese Frau will mit Tinder die USA vor Trump retten

It's a Match!

Jen Winston liebt zwei Dinge: Die Demokratie und Online-Dating. Zwei Interessen, die man vielleicht nicht direkt in einen Zusammenhang setzt. Jen Winston hat es trotzdem versucht:

Sie hat sich für 9,99 Dollar im Monat Tinder Plus gekauft, um Menschen in den USA dazu zu überreden, bei den anstehenden Midterm-Wahlen ihre Stimme abzugeben. Denn: Bei Tinder Plus kann man seinen Standort verändern. So kann Winston mit Menschen in den sogenannten Swing States Kontakt aufnehmen – den umkämpften Staaten, deren Wahlausgang noch nicht absehbar ist.

Wie man sich das vorstellen muss? So: