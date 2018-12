Haha

Diese Frau hat einen spannenden Trailer gedreht – weil ihr Freund einfach eingeschlafen ist

Jeder hat diesen einen Freund oder diese eine Freundin: Man ist gerade noch in einer WhatsApp-Unterhaltung, bis das Gespräch plötzlich abbricht. Einfach so. Und während man sich noch wundert, welchen falschen Satz man wohl zwischendurch geschrieben haben könnte, erhält man nach einer guten halben Stunde meistens eine Antwort: "Sorry, bin eingeschlafen." Einfach so? Nunja. Manche Menschen können das wohl einfach so.

Obwohl Schlaf ja sehr gesund ist, kann es die Person, die auf eine Antwort wartet, manchmal trotzdem etwas verärgert. Schließlich war man doch mitten im Gespräch. Der 21-jährigen Paulina ist so etwas mit ihrem Freund George passiert. Die zwei sind gerade dabei, noch ein paar Details für ihre Abendplanung zu besprechen, als er einfach einschläft.

Doch anstatt einfach nur herumzusitzen, lässt Paulina ihrer Wut freien Lauf und produziert einen nervenzerfetzenden Trailer.

Hier kannst du ihn dir ansehen: