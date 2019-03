Streaming

Paul Ripke hat Lena Meyer-Landruts neues Musik-Video komplett in Hochkant gedreht

Jemand hat 2019 endlich richtig verstanden.

Lena Meyer-Landrut tanzt im Sonnenschein durch den Sand. Nein, eigentlich tanzt sie auf einem iPhone-Bildschirm und singt. Plötzlich legt sich ein eingehender Anruf über die tanzende Lena: Die Wahrheit ruft an. "Cancel", "Not Now", abgelehnt. Eine eingehende iMessage ploppt auf – die Angst schreibt zurück: "Good Call".

Szenen aus Lenas neuem Video zur kürzlich veröffentlichten Single "Don't lie to me". Das Lied ist die zweite Auskopplung ihres im April erscheinenden Album "Only Love, L". Das Besondere:

Das gesamte Musikvideo gibt es nur noch im Hochkantformat, also Smartphone-optimiert.

Gedreht von Paul Ripke, der sonst mit Influencerinnen wie Caro Daur shootet oder mit Joko Winterscheidt abhängt. Da wussten Leute, was sie tun – und für wen.