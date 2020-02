Spuren der bewegten Geschichte der Stadt sind überall zu sehen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Innenstadt fast komplett zerstört und musste wieder aufgebaut werden. Bis 1945 lebten 300.000 Deutsche in Breslau. Sie wurden nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben, und aus Lewiw stammende Polen siedelten sich in der Stadt an.



Heute hat Breslau 631.000 Einwohner, nur noch sehr wenige sind Deutsche. "Die Geschichte der in Breslau lebenden Deutschen und Polen spielt eine zentrale Rolle im Kulturhauptstadt-Programm“, sagt Oberbürgermeister Rafał Dutkiewicz.



In vielen Vorstellungen zeigen sich die Einflüsse unterschiedlicher Kulturen. Auch internationale Künstler, unter anderem aus Deutschland, sind mit Filmen, Literaturlesungen, Theatervorstellungen und Konzerten dabei.

5. Trink dir einen in der "kommunistischen" Bar.

Wer das polnische Nachtleben kennen lernen möchte, sollte die Bars Przedwojenna und PRL besuchen. Hier lebt der Kommunismus weiter – zumindest im Stil. Die Bars sind Treffpunkte für Studenten – die freuen sich über die günstigen Preise.



Es gibt Wodka für 4 Zloty (1 Euro) und eine kleine Auswahl an Speisen, wie eine Scheibe Brot mit Schmalz und Gurke für 8 Zloty (2 Euro).