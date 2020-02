In der Startphase sanft in den Sitz gedrückt werden, zusehen, wie sich die Details auf der Erde immer weiter verlieren – und dann ist da irgendwann nur noch die wabernde Wolkenschicht und der Duft von frischem Kaffee, der durch die Kabine weht: So fühlt sich Fliegen für die meisten Passagiere wohl an.



In Wirklichkeit würde die Beschreibung allerdings deutlich unromantischer ausfallen: Denn was das Bord- und Bodenpersonal macht und denkt, während die Passagiere sich zurücklehnen, haben die Angestellten jetzt aufgeschrieben.