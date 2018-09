Der Schnellcheck:

Ø Sonne im September: 11 Stunden



Ø Wassertemperatur im September: 27°C

Das Reiseziel:

Wer vor der politischen Lage (schwierig) nicht zurückschreckt und seine Reise vielleicht als Zeichen der Verständigung in der Herbstsonne sieht, erlebt in der Türkei immer noch ein sehr vielfältiges und interessantes Reiseland. Die türkische Riviera-Küste um Alanya hat zwar einen Ruf als Touristen-Hochburg, ist aber nicht nur wegen der zuletzt gesunkenen Preise ein sehr schönes Urlaubsziel. Weil die Infrastruktur für Reisende relativ gut ist, bietet sich die Region auch für Kurzentschlossene an, die nicht mehr viel recherchieren wollen. Wer es etwas kleiner mag, steuert Izmir an, das an der türkischen Seite der Ägäis liegt.

Die Anreise:

Urlaubsflieger steuern die Region Antalya von allen großen deutschen Airports an. Klassisches Reiseziel ist dabei die Hauptstadt der Region, Alanya. Auch nach Izmir gibt es Direktverbindungen, allerdings nur von großen Städten aus. Flüge zu beiden Zielen kosten derzeit etwa 100 bis 200 Euro.