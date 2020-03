Vincent und ich haben jetzt erstmal alle Hände voll zu tun, dafür zu sorgen, dass wirklich jeder Europäer an seinem 18. Geburtstag so einen Interrail-Gutschein bekommt. Deshalb freuen wir uns über jeden, der seinen Abgeordneten anspricht oder anschreibt, um Druck zu machen.

Keine weiteren utopischen Ideen?

Wir arbeiten schon an einigen Vorschlägen: Zum Beispiel an einer App, mit der sich die Interrail-Reisenden vernetzen können und auf der man Reise-Tipps teilen kann. Wenn Italiener in Detmold ankommen, müssen sie ja erst mal wissen, was man da so machen kann.