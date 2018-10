Ich kam 40 Minuten vor Abflug am Flughafen an und wurde nicht mehr durch die Sicherheitskontrollen gelassen. Ich diskutierte mit den Frauen am Check-In. Aber nichts ging. Bis das Flugzeug tatsächlich ohne mich abhob.

Ich stand in Washington und es war spät. Keine U-Bahn fuhr mehr, die Flüge in den nächsten Tagen hätten alle über 2500 Euro gekostet, denn es war Ostern. Ich ging in eine Ecke und heulte los.



In der Halle waren mehrere kleine Büros von verschiedenen Fluglinien. Auch von einer kleinen kanadischen Fluglinie. Eine der Mitarbeiterinnen sprach mich an, was los sei. Sie und ihr Kollege machten irgendwas am Computer, tuschelten – während ich vollkommen mit meinem Leid beschäftigt war.