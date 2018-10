Ich hetzte in den Flughafen – so schnell ich das eben mit Lebensmittelvergiftung konnte – und stellte mich am Check-In-Schalter an. Die Frau dort sagte, dass ich den Flug wahrscheinlich nicht mehr bekommen würde, er starte in wenigen Minuten.



Ich fing an zu heulen. Als die Frau das sah, rief sie einen Kollegen zu sich. Der Mann – ein kleiner, robuster Inder – packte mich am Arm und schleuste mich so schnell es ging persönlich durch die Kontrollen. Dann brachte er mich zum Flugzeug.

So dankbar war ich selten einem Menschen in meinem Leben.

Maik wurde Zeuge eines unangenehmen Irrtums