Und was ist mit eher modernen Gemeinsamkeiten? Fast überall gibt es ein Bankenviertel, das Hipster-Viertel.

Viele Unternehmen siedeln sich weltweit an, wollen den Ansprüchen ihrer mobilen Arbeitnehmer gerecht werden und ähnliche Bedingungen schaffen – im Grunde genommen ist also die Globalisierung der Grund. Also findet man Bürokomplexe genau wie Szeneviertel, in denen viele junge und kreative Menschen leben, in vielen Städten. Dazu kommen berühmte und preisgekrönte Architekturbüros – die versuchen, ihre auffälligen Gebäude in möglichst vielen Städten zu platzieren. Ein silbernes geschwungenes Gebäude von Frank Gehry steht zum Beispiel in Spanien aber auch in Deutschland. Aber von einer einheitlichen europäischen Architektur würde ich trotzdem nicht sprechen.

Wie unterscheidet sich die europäische Stadt von der amerikanischen oder asiatischen?

Die Entwicklung der Städte in Nordamerika ist eine Siedlerentwicklung. So ist ein ganz anderer Stadttypus als der in Europa entstanden. In Südamerika ist wiederum vieles Kolonial geprägt. Dort wurde europäische Architektur als Ideal nachgebaut. In asiatischen Städten entsteht beispielsweise häufig erst jetzt ein Bewusstsein für die Geschichte der städtischen Architektur des Landes – auch das prägt auf ganz andere Weise das Stadtbild.

Machen Ketten und Kaufhäuser wie H&M oder Starbucks die Städte gleicher, weil es sie überall gibt?

Auf eine Art schon. Hier spielt die Internationalisierung des Handelsmarkts eine große Rolle. Ketten wollen überall vertreten sein. Statt der früheren, individuellen Kaufhäuser gibt es Shoppingmalls mit ähnlichen Marken, oder eine Einkaufsstraße, in der sich alle bekannten Läden ansiedeln. In fast allen Städten gibt es aber noch immer kleinere, inhabergeführte Läden – es reicht nur eben nicht mehr, vom Bahnhof aus die eine große Einkaufsstraße entlangzuschlendern. In der sieht alles sehr ähnlich aus. Biegt man hingegen in die Seitenstraßen ab, bietet jede Stadt Europas etwas Einzigartiges.

Vielleicht kommt es auf die Perspektive an: Sehen europäische Städte vielleicht nur für nicht-europäische Touristen gleich aus?

Nein, ich habe den Eindruck, dass – gerade, wenn man sehr viel in sehr kurzer Zeit sehen möchte – man eher bewusster auf die Unterschiede der Städte achtet. Dafür besuchen die Reiseveranstalter aber auch unterschiedliche Stadttypen Europas. Zum Beispiel das mittelalterliche Rothenburg, Paris, Barcelona, Madrid und Amsterdam.

In vielen Städten gibt es mittlerweile nicht nur Spots, die für das beste Instagram Foto belagert werden, sondern auch die gleichen Möglichkeiten, so zu leben, wie man es aus der eigenen Heimatstadt kennt: zum Beispiel mit Avocado-Toast, Chiapudding und veganem Milchkaffee statt lokalem Essen in kleinen Restaurants. Kommt einem deshalb vielleicht vieles ähnlich vor?

Zumindest, wenn man auf Instagram schaut. Dort wird immer das gleiche gepostet. Eine kleine Einkaufsstraße, der Kaffee und das Essen des Tages. Die Stadt als solche wird dann nicht mehr als Gefüge wahrgenommen – mit ihrer eigenen Geschichte, den unterschiedlichen Mentalitäten.