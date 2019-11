Passt diese Art zu reisen in das Selbstbild eines reflektierten Menschen, der sich mit Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit beschäftigt?

Es gibt extreme Beispiele für schlechtes Verhalten im Urlaub. Kürzlich machte ein Video die Runde, das eine Touristin zeigt, die auf einem Markt in Marokko einen Verkäufer attackiert, weil er Hühner in einem kleinen Käfig hält (Morocco World News). In Asien betteln junge Backpacker auf der Straße, um sich ihre Reise zu finanzieren (SPIEGEL). Nationalparks werden durch rücksichtslose Touristinnen und Touristen zugemüllt (Deutschlandfunk Kultur).

Dass ethisches Reisen so nicht funktioniert, ist offensichtlich.