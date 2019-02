Was typisch deutsch oder typisch italienisch ist, bewertet jeder anders. Wie etwas unverkennbar britisch oder definitiv französisch ist, entscheidet jede für sich.

Doch es gibt etwas, das gehört tatsächlich eindeutig zu einer Nation: Flagge und Hymne.

Viele Nationalhymnen haben ihren ganz eigenen Sound, manche erkennst du sofort am ersten Takt – oder spätestens dann, wenn eine Sängerin oder ein Sänger die erste Zeile dahinschmettert. Den "Star-Spangled Banner" der USA hören wir gefühlt in jedem zweiten Kinofilm, die französische "Marseillaise" und das britische "God Save the Queen" kennen wir von Sportevents.