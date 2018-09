Das kleine Café hat seit Juli 2017 geöffnet und zieht durch sein besonderes Aussehen zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Das Café ist ziemlich klein und liegt in einem beliebten Stadtteil. Deshalb ist es gar nicht so einfach, einen Platz zu bekommen und in Ruhe einen Schluck aus einer der Tassen zu nehmen, die wie gezeichnet aussehen.