Londons Bürgermeister zeigt Brexit den Mittelfinger – mit einem gigantischen Pro-EU-Feuerwerk

Trollen für Fortgeschrittene – direkt vor Theresa Mays Haustür

Im Jahr 2016 waren 52 Prozent der Menschen im Vereinigten Königreich der Meinung, dass sie ohne die Europäische Union besser dran wären: Sie stimmten für den Brexit. (bento, 2016)

Doch seit der Abstimmung kommen bei vielen Briten immer mehr Zweifel auf, dass der Brexit eine gute Entscheidung war. Auf einmal bekommt die einst so verhasste Union immer mehr Zuspruch. (bento)

Wie sehr manche Briten an der EU hängen, wurde jetzt bei den Neujahrsfeierlichkeiten in London deutlich zur Schau gestellt. Denn die wurden – unerwarteter Weise – zu einer Feier der Europäischen Union.

Was ist in London passiert?

Die Stadt London veranstaltet zum Jahreswechsel ein großes Feuerwerk in der Innenstadt. Dieses Jahr wurden dafür 2,3 Millionen Pfund, also etwa 2,5 Millionen Euro aufgewendet. Etwa 100.000 Menschen kamen, um die Show zu sehen. (Mirror)

Doch statt der üblichen bunten, aber harmlosen Raketen erwartete die Besucherinnen und Besucher dort dieses Jahr eine überraschend politische Show. Londons Bürgermeister Sadiq Khan nutzte das Event, um ein Statement für die EU zu machen.

Khan, Mitglied der britischen Labour Partei, ist dafür, dass die Briten erneut über den Brexit abstimmen – anstatt die EU, wie Premierministerin Theresa May es derzeit plant, 2019 zu verlassen.

Wie sah das Pro-EU-Statement aus?

Direkt bei der Eröffnung der Show machte Khan seinem Unmut über die Pläne von Mays konservativer Partei Luft: Die Tories hätten es "vermasselt", sagte er. Besonders störe ihn, dass Politikerinnen und Politiker in der Debatte um den Brexit den Eindruck vermittelt hätten, die Briten wollten sich isolieren und Menschen aus anderen Ländern nicht willkommen heißen.

Wie er sich das Vereinigten Königreich stattdessen vorstellt, wurde deutlich, als die 70.000 Raketen des Feuerwerks in die Luft gingen: Auf Spanisch, Polnisch, Französisch, Rumänisch, Deutsch und Italienisch wurde der Satz "London is open", also: "London ist offen", aufgesagt.

Das offensichtlichste Statement für die EU war jedoch ein Lichteffekt am London Eye: Das berühmte Riesenrad erstrahlte für einen Moment in Blau, die Gondeln leuchteten gelb. Die Ähnlichkeit zur Flagge der Europäischen Union – 12 Sterne auf blauem Grund – war kaum zu übersehen. Dabei lief der Song "There for you" von Culture Shock.

Das ganze Feuerwerk im Video (der entscheidende Moment bei Minute 2:50):