Der Magen knurrt, die Mutter sitzt noch im Zug. Also musste die Tochter am Herd übernehmen, während die Mutter die Anweisungen gibt. Durchs Telefon. Im Befehlston. Das klang dann so:

"Jasmina, ich sage es noch einmal ganz langsam. Du schneidest jetzt zuerst die Karotten. Dann schneidest du die Petersilie. Dann schneidest du die Zwiebeln."

(...)

"Wie, in Scheiben? Nein, die Petersilie schneidest du nicht in Scheiben! Du zupfst die Blätter der Petersilie ab. Dann hackst du sie klein!"

(…)

"Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Die Karotten und die Zwiebeln schneiden, nicht hacken. Du hackst nur die Blätter. Die Petersilie. Sonst hackst du hier gar nichts. Und vergiss die Brühe nicht."

(…)

"Wie, was für Gewürze? Da nimmst du zum Beispiel Salz! Und davon eine Prise!"

(...)

"Du nimmst deine beiden Finger und nimmst damit das Salz aus deiner Hand raus! Aus. Deiner. Hand."