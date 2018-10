Stell dir vor: Wenn dein Zug mal wieder 120 Minuten Verspätung hat, kannst du die Zeit demnächst wenigstens nutzen – zum Arbeiten!

Die Deutsche Bahn will Pendlern vom nächsten Jahr an in einigen Bahnhöfen Büroarbeitsplätze anbieten. Büros, direkt im Bahnhof, das soll cool sein?