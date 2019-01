Gerechtigkeit

18-Jährige floh vor ihrer Familie aus Saudi-Arabien – jetzt sitzt sie am Flughafen fest und hofft auf Asyl

Der deutsche Botschafter hat seine Hilfe angeboten.

Sie will ein Leben in Freiheit führen und sich nicht falsch verstanden Islam-Vorschriften unterwerfen. Und sie will frei von ihrer Familie in Saudi-Arabien sein. Also ist sie abgehauen.

So erzählt es Rahaf Mohammed al-Qunun, 18 Jahre alt, frisch aus Saudi-Arabien geflohen, auf Twitter.

Die junge Frau sitzt derzeit am Flughafen von Bangkok fest. Dorthin war sie gelangt, als sie mit einem Flieger von Kuwait nach Australien flog. Beim Zwischenstopp wurde sie allerdings festgesetzt.

Nun harrt sie am Flughafen aus und hofft, nicht wieder zurück nach Saudi-Arabien zu müssen. Das könnte allerdings schwierig werden: Botschaftsvertreter aus Kuwait und Saudi-Arabien sollen ihr den Pass weggenommen haben, berichtet der Vizechef von Human Rights Watch, Phil Robertson auf Twitter. Einem ersten Abschiebeflug zurück konnte sie demnach jedoch entwischen.

Auf Twitter zeigt sie ein Video, bei dem kuwaitische und saudische Offizielle vor ihrem Zimmer im Flughafenhotel gewartet haben sollen. Sie verbarrikadierte sich hinter der Tür.