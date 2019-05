Barcelona fühlt sich an wie ein endloser lauer Sommerabend. Das Wetter ist gut, abends sind die meisten ein bisschen angetrunken, kaum jemand sturztrunken. Das Lebensgefühl: Im Zweifel freundlich flirten. Abseits der hektischen Hauptstraßen, in den Bars, Clubs und Cafés geht’s zur Sache. Es ist total okay, jemanden einfach so anzusprechen.



Wenn du Spanisch oder Katalanisch sprichst, laufen die Gespräche wie von selbst. Der Rest ist Schicksal. Falls nicht, kannst du den Spaniern immer noch auf Englisch erklären, dass nicht alle Deutschen ständig Sauerkraut essen und hellbraune Haare bei uns wirklich nicht als blond gelten.

Wichtiger Tipp: Singles erkennst du oft an der „putivuelta“ (in etwa: Nuttenrunde, der Ausdruck wird aber ironisch gebraucht). So nennen die Spanier die Runde, die sie mit einem Drink in der Hand drehen, um im Club nach heißen Männern oder Frauen Ausschau zu halten.