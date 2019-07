Trotz Netflix-Hype gibt es auch gar keine "Dark Tourism"-Community, sagt Christian.



Trotz Hype gebe es kaum organisierte Gruppen, sagt Christian. Das könnte auch daran liegen, dass wenige das eigene Reiseverhalten als düsteres Hobby bezeichnen wollen.

Christian hat selbst erst darüber nachgedacht, als er 2011 am Ground Zero in New York stand. "Ich war zu Weihnachten dort, also in der Feriensaison – und das war sehr gewöhnungsbedürftig." Viele Touristinnen und Touristen hätten Selfiesticks gehabt und sich vor den Tafeln mit den eingravierten Namen der Todesopfer fotografiert. "Die Hinterbliebenen finden das sicher nicht ganz so cool", sagt Christian.

Also Selfie oder kein Selfie? Das ist die Kernfrage des "Dark Tourism".

In seiner Forschung untersucht Christian, was Gedenkstätten und Tourismusbehörden tun müssen, um dem Ansturm junger düsterer Touristen zu begegnen. Auch in sozialen Medien. Selfies findet Christian "schwierig".



In Tschernobyl bitten mittlerweile die Reiseveranstalter, von Selbstinszenierung am Unglücksort abzusehen. Auf Instagram hatten sich immer mehr Influencer mit Spaßposen oder halbnackt vor dem Reaktor inszeniert. Auch die Macher der HBO-Serie forderten mehr Respekt. (BBC)