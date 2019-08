Food

Endlich! Forscher entwickeln vegetarischen Burger für Fleischesser

Innen noch rosa oder durchgebraten? Der Impossible Burger ist nicht irgendein vegetarischer Burger. Was am Mittwoch in New York erstmals verkauft wurde, soll genau so schmecken, aussehen, riechen und sich anfühlen wie ein Burger aus Rinderhack.

Rund 80 Forscher haben am Rezept für das Fake-Fleisch gearbeitet, 80 Millionen Dollar soll die Entwicklung gekostet haben. Elf Zutaten hat der Burger, darunter Soja- und Kartoffelprotein. Die neue, bahnbrechende Zutat ist ein Molekül namens Häme, das in Fleisch, aber auch in Pflanzen vorkommt. (Mic.com)