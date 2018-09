Wildcampen ist in Deutschland illegal. Wer einige Regeln befolgt, kann das Abenteuer zwar trotzdem wagen, macht sich dabei aber strafbar. (Wild-Campen)



In Skandinavien hingegen ist wildes Campen an vielen Orten legal. Dort gilt das "Jedermannsrecht", das die freie Nutzung der Natur, unter bestimmten Bedingungen, erlaubt (Der Westen).



Ein Ausflug nach Schweden, Norwegen oder Finnland lohnt sich also, wenn man alleine auf einer verlassenen Lichtung in den Sternenhimmel bestaunen will.