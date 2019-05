Wenn du dieses eine Buch suchst, das du nicht weglegen kannst, bis du die letzte Seite gelesen hast, dann hast du es jetzt gefunden: den Psychothriller "Girl on the train".

Eine junge Frau pendelt mit dem Zug nach London, jeden Tag rattert sie durch die britische Vorort-Idylle. Zwei Reihenhäuschen beobachtet sie dabei ganz genau. Das, in dem sie früher mit ihrem Ex-Mann wohnte, und das daneben: Dort lebt eine attraktive Blondine mit ihrem Partner.

So viel zur Fassade, denn natürlich ist nichts wie es scheint. Im Zug kippt die Pendlerin bereits am Vormittag vier Dosen Gin Tonic, in den Reihenhäuschen wird gelogen und betrogen und gestritten. Dann verschwindet die Blondine.

Jeder ist verdächtig in dieser Geschichte, ständig stellt man sich als Leser die Frage: Was zum Teufel stimmt hier nicht? Das treibt einen in Rekordschnelle durch 448 Seiten und auch wenn die Feuilleton-Kritiker maulten, es handele sich bei "Girl on the train" um Krimi-Fast-Food – so what!? Eine gute Sommerlektüre ist es allemal.