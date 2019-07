Aber: Dass Osteuropa "billig" ist, hat strukturelle Gründe.

Die Löhne bei uns sind niedrig, die Steuern sind hoch, und sogar noch höher, wenn man arm ist, die Arbeitnehmerrechte sind schwach. Knapper Wohnraum in Städten macht das Leben ziemlich teuer. Daran hat auch der Tourismus seinen Anteil. Unregulierter Airbnb-Massentourismus verschärft die Gentrifizierung. Touristen können sich in glänzenden Appartements im Stadtzentrum niederlassen, während sich die Einheimischen in die Hochhäuser an der Peripherie zurückziehen.

Dass unsere Länder arm sind und eure reich, hat auch politische Gründe. Da ist zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie. Ein erheblicher Teil der ungarischen Wirtschaft sind deutsche Autofabriken. Sie bleiben in Ungarn, weil die Regierung verspricht, niedrige Löhne, schwache Arbeitnehmerrechte und niedrige Unternehmenssteuern aufrechtzuerhalten. All das schadet ungarischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern – und die wirtschaftliche und politische Elite in Deutschland und Ungarn profitiert. Daher kann man eure kostbaren Euros nicht von unseren Hryvnias und Forints trennen. Die EU wird auch reicher, weil wir arm sind.