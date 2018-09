Wieso ist es dort schön?

Das Leipziger Neuseenland ist nicht nur wunderschön, sondern auch noch super jung – vielleicht sogar jünger als du selbst.



Die Seen entstanden erst in den letzten 20 Jahren aus alten Tagebau-Gebieten, und bis heute wird noch an ihnen gearbeitet. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Dinge zu entdecken, vom gut besuchten Nordstrand am Cospudener See bis hin zur olympiatauglichen Kanu-Anlage, Segelbooten und einem Freizeitpark am Wasser ist alles dabei.

Jeder der Seen hat ein eigenes Konzept, aber alle sind über Kanäle und Flüsse miteinander verbunden. Kein Wunder, dass viele Leipziger sagen: Bei uns ist man schneller am See als auf der Autobahn.

Wie komme ich hin?

Leipzig ist innerhalb Deutschlands gut angebunden und problemlos mit dem ICE zu erreichen.

Obwohl das Neuseenland südlich der Stadt und inmitten der Natur liegt, ist es noch im S-Bahn-Netz eingebunden.

eingebunden. Wer seine Unterkunft im schicken Vorort Markkleeberg aufschlägt, kann sogar mit der Straßenbahn (Linie 10/11) zum Jachthafen fahren.

Wo wohne ich?

Wer neben Wassersport, Baden und Radeln auch noch Leipzig erleben möchte, sollte sich eine Unterkunft in der Stadt suchen und von dort aus mit dem Mietauto oder dem Fahrrad das Neuseenland erkunden.



Vom Hostel "Ost-Apotheke" in Reudnitz aus kommt man sowohl an die hippe Eisenbahnstraße (nördlich) als auch direkt in Richtung Neuseenland (südlich).

Wer lieber vor Ort sein und wirklich Natur tanken möchte, findet im Seepark Auenhain Ferienhäuser, die noch ganz neu und direkt am Ufer des Markkleeberger Sees sind.

