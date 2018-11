Wir hielten noch mehrmals an Tankstellen. Sie warfen uns vor, wir würden sie entführen. Irgendwann erreichten wir Mühlhausen, dort wollten sie am Bahnhof rausgelassen werden oder an einer Haltestelle. Aber mein Navi konnte nur das Stadtzentrum finden.

Irgendwo auf dem Weg dorthin konnte ich nicht mehr. Ich wollte diese Personen nicht mehr sehen. Also riss ich die Tür auf und sagte ihnen erst freundlich, dann bestimmt, dass hier jetzt Endstation sei.

Da schrieen beide rum: Sie würde hier nicht aussteigen, der Bahnhof sei das vereinbarte Ziel gewesen. Als er wieder die Polizei rief und sie anfing zu schreien: "Hilfe Hilfe, er schlägt mich!" – musste ich aus dem Auto raus. So kam es, dass ich heulend in einer Sackgasse in Mühlhausen saß.