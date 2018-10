Und gelingen soll das nicht nur durch die Umschulung des Zugpersonals von schnödem Eisenbahnervokabular hin zu regionalen Spezialgrüßen wie "Moin Moin" oder "Grüß Gott", sondern mit der Allzweckwaffe gegen schlechte Laune: Currywurst.

Ja, der Fahrgast-Liebling wird jetzt verstärkt – gemeinsam mit dem Kassenschlager Chili Con Carne – in den Speise- und Bistrowagen der Deutschen Bahn angeboten. Der Twist für mehr kulinarische Zufriedenheit: Eine "moderne Variante" von Currywurst & Co. – das Chili mit ein wenig Schmand, die Wurst mit Tortillastreuseln. Wer die anderen Fahrgäste mit Wurstgeruch belästigen möchte, darf das ab sofort im eigenen Abteil tun – die Speisen gibt es jetzt nämlich auch am Platz. (SPIEGEL ONLINE)