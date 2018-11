Baha: Die Wohnung, die nicht existierte

Ich war mit meiner Band auf Tour. Wir fuhren zu einem Gig in Passau. Unser Schlagzeuger hatte eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern von einer Person namens Clarence angemietet. Dass auf dem Profilbild ein junger Mann zu sehen war, in seiner Beschreibung aber stand, dass er 80 ist, hatte uns aus unerfindlichen Gründen nicht skeptisch gemacht. Keiner von uns hatte sich das alles richtig durchgelesen. Wir dachten alle, die anderen würden sich schon drum kümmern.

Nach einigen Stunden kamen wir endlich in Passau an. Wir suchten einen Parktplatz und liefen in Richtung Wohnung. An der Adresse angekommen schauten wir uns verwirrt an und checkten die Angaben noch einmal. Wir standen am Liefereingang eines Einkaufszentrums.

Wir riefen bei der Nummer von Clarence an – es war irgendeine indonesische Nummer. Es ging natürlich niemand ran. Dann wurde uns schnell klar, was passiert war: Wir waren reingelegt worden. Die Wohnung existierte nicht, genauso wenig Clarence.

Die nächsten Stunden verbrachten wir damit, bei Hotels und Hostels vorzufahren und anzurufen, in der Hoffnung, noch eine Bleibe zu finden. Nach etwa zwei Stunden nahm uns eine Jugendherberge auf der anderen Seite der Stadt auf.

Ein kleiner Trost: Wir bekamen das ganze Geld von Airbnb zurück – inklusive kleinem Bonus.

Inken: Der Wohnwagen, in dem es spukte

Ein restaurierter Wohnwagen aus den Siebzigerjahren mit sehr guten Bewertungen vorheriger Gäste – was für eine vielversprechende Airbnb-Unterkunft. Schade, dass wir nur eine Nacht bleiben würden. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf tippten wir die Adresse bei Google Maps ein.

Die Straßen hinter Miami wurden immer einsamer, bis wir über einen kleinen Pfad fuhren, der eigentlich gar keine Straße mehr war. Wir kamen an einem Tor zu etwas an, das wie ein Schrottplatz aussah. Dort sollte unser Airbnb sein – offenbar war das hier so etwas wie ein Trailerpark. Wir klingelten am Tor. Eine Zeit lang passierte nichts. Nur ein Hund kam angerannt, bellte und knurrte. Dann schloss uns doch noch jemand auf. Wir betraten unsere Unterkunft, ein Wohnwagen auf dem Gelände. Sofort schlug uns der beißende Geruch von Schimmel und Urin entgegen.