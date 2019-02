In den USA sorgt eine neuartige "Zombie-Krankheit" für Unruhe. Die Nervenkrankheit ist in mindestens 24 Bundesstaaten nachgewiesen – und betrifft vor allem Hirsche, Rehe und Elche.

Nun aber warnt die US-Gesundheitsbehörde: Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Zombie-Hirsch-Krankheit auf den Menschen übertragbar.

Die Warnung gab das "Center for Disease Control and Prevention" heraus. Das ist jene Behörde, die in der Zombieserie "The Walking Dead" in die Luft gejagt wird. Im echten Leben steht sie noch – und beschäftigt Mediziner, die sich mit der Erforschung ansteckender Krankheiten beschäftigen.