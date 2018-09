Was muss bis dahin passieren?

Voraussetzung für diesen Zeitplan ist, dass das Europaparlament und die EU-Staaten dem Vorschlag der EU-Kommission bis spätestens März 2019 zustimmen.

Die Länder könnten dann selbst entscheiden, ob sie dauerhaft in der Sommer- oder in der Winterzeit bleiben wollen.



Sommer- oder Winterzeit? Was bleibt?

In der Online-Umfrage entschied sich eine knappe Mehrheit für die Sommerzeit. Trotzdem sollen die EU-Länder noch einmal einzeln entscheiden, ob sie lieber in der Sommer- oder in der Winterzeit bleiben möchten – also im März 2019 oder im Oktober 2019 das letzte Mal die Uhr umstellen.