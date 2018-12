Today

Erster Erfolg der Gelbwesten? Frankreich verschiebt Erhöhung der Öko-Steuer

Drei Fragen, drei Antworten

Die französische Regierung hat auf Grund der heftigen Proteste im Land die Erhöhung der Öko-Steuer auf Diesel und Benzin vorerst ausgesetzt. Das berichtet SPIEGEL ONLINE.

Was ist da los?

Wegen der landesweiten Proteste der Gelbwesten-Bewegung in Frankreich will die Regierung offenbar die geplante Erhöhung der Ökosteuer auf Benzin und Diesel zunächst einmal verschieben. Laut den Nachrichtenagenturen AFP und Reuters will Premierminister Édouard Philippe die Aussetzung am Dienstag bekannt geben. Zudem soll er mehrere Maßnahmen zur Entspannung des Konflikts mit den Gelbwesten verkünden.

Warum lenkt die Französische Regierung plötzlich ein?

Nach einem Krisentreffen von Präsident Emmanuel Macron, Philippe und mehreren anderen Ministern, war bereits am Montagabend aus dem Umfeld der Regierung zu hören, dass Macron schnell Maßnahmen ergreifen will, um die dreimonatige Gesprächsphase mit der Protestbewegung geordnet stattfinden zu lassen. Kulturminister Franck Riester erklärte, Philippe werde eine "starke Geste der Öffnung" zeigen.

Wie geht es jetzt weiter?

Ein geplantes Treffen am Dienstag zwischen Philippe mit einer Delegation der Gelbwesten wurde kurzfristig abgesagt. Die Vertreter der Protestbewegung gaben Sicherheitsbedenken als Grund dafür an. Sie seien von Hardlinern der Gelbwesten bedroht worden, weil sie sich gesprächsbereit zeigten. Die Delegation wird nicht von den Protestlern anerkannt.

Offenbar soll die Erhöhung der Ökosteuer zunächst ausgesetzt werden, damit es zu Gesprächen zwischen der Regierung und den Gelbwesten kommen kann.

Die Proteste in Frankreich dauern nun schon zweieinhalb Wochen an. Sie richten sich gegen hohe Kraftstoffpreise, Steuern und Lebenshaltungskosten. Am Wochenende waren die Proteste in Paris erneut eskaliert (bento).