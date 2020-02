Denn Worms hat eine Fußgängerbrücke nach Terence Hill benannt. Und das war anscheinend ein ziemlicher Kampf.

Wie kam es zu dem Namen "Terence-Hill-Brücke"?

Eigentlich heißt die Brücke "Karl-Kübel-Brücke" nach ihrem Stifter Karl Kübel. Sie ist bereits seit zwei Jahren in Betrieb. Im Scherz hatte der Wormser Musiker und Schauspieler Peter Englert die Brücke auf Facebook "Terence-Hill-Brücke" genannt. Dieser Scherz kam irgendwie so gut an, dass sich der Name schnell einbürgerte. Es gab sogar ein illegal angebrachtes Edelstahl-Schild, das allerdings wieder entfernt wurde (Lampertheimer Zeitung).

Der Wormser Oberbürgermeister Michael Kissel hat nun aber zugestimmt, dass die Brücke einen Doppelnamen erhält, denn Karl Kübel (ein großer Möbelhersteller aus Worms, der eine große Stiftung für Kinder und Familien gründete) ist auch eine wichtige Persönlichkeit für die Stadt. (Stadt Worms)