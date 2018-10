Denn der Wolfsgruß steht nicht für eine bestimmte Partei oder Idee, sondern für die Bewegung der Türkischen Ultranationalisten. Es gibt auch sehr patriotische Türken, die ihn zeigten, auch wenn sie mit den "Grauen Wölfen" nichts zu tun hätten.

Was bedeutet der Gruß noch?

In Schulen wird das Zeichen oft als sogenannter "Schweigefuchs" oder "Leisefuchs" verwendet, damit im Klassenraum alle still sind und zuhören. Wie die "Schwäbische Zeitung" am Mittwoch berichtete, soll das Kultusministerium in Baden-Württemberg geraten haben, auf den "Schweigefuchs" zu verzichten. Es handle sich aber nicht um ein Verbot. (Deutschlandfunk)