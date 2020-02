Warum tritt Niersbach zurück?

Niersbach ist in die Affäre um die Vergabe der WM 2006 verstrickt. Dabei geht es vor allem um eine schwarze Kasse des DFB in Höhe von 6,7 Millionen Euro. Das Geld lieh sich der DFB vom ehemaligen Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus. Als dieser die Summe zurückforderte, zahlte der DFB den Millionenbetrag an die Fifa, die es direkt an Dreyfuß weiterleitete. Für den eigentlichen Verwendungszweck, eine WM-Eröffnungsgala, wurde das Geld nie verwendet.

Vergangene Woche hatte es wegen dieser falsch deklarierten Überweisung eine Steuer-Razzia in der DFB-Zentrale und in Niersbachs Privathaus gegeben. Gegen Niersbachs Vorgänger Theo Zwanziger und den früheren DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall.