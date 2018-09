3. Wo genau findet das Konzert statt?

Auf Facebook haben schon fast 40 000 Nutzer angekündigt, zu dem Konzert nach Chemnitz kommen zu wollen. Das Interesse an dem kostenlosen Anti-Nazi-Konzert ist so groß, dass der Veranstaltungsort geändert werden musste: Statt – wie ursprünglich kommuniziert – vor dem Karl-Marx-Kopf, findet das Konzert jetzt auf dem großen Parkplatz an der Johanniskirche statt.

Am Stadthallenpark soll es Infostände und Essen geben.