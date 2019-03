Doch nicht nur für Schülerinnen und Schüler, die noch schnell ein Referat vorbereiten mussten, war das ein Problem.

Wir haben bei Wikipedia nachgefragt: Wie machte sich der Blackout bemerkbar? Und was war die kurioseste Reaktion darauf?

Bernd Fiedler von Wikimedia Deutschland hat uns die Antworten darauf gegeben. Das Kommunikationsteam der Seite hatte am Donnerstag viel zu tun. Neben Medieninterviews kamen auch zahlreiche Anfragen herein – die teilweise auch Unverständnis zeigten.

Auf den Seiten des Europarlaments sorgte der Protest beinahe ebenfalls zu einem Blackout: Denn die Wikipedia hatte dazu aufgerufen, EU-Abgeordnete zu kontaktieren und sie über die eigene Haltung zur Urheberrechtsreform zu informieren . Dafür verlinkte sie auf die Suchfunktion des Europäischen Parlaments. Diesem Aufruf folgten offenbar so viele, dass die Parlamentsseiten teilweise nur sehr schlecht zu erreichen waren.

Ein Nutzer hatte für den Protest überhaupt kein Verständnis – und will die Enzyklopädie jetzt verklagen: Er habe ja nun Verdienstausfall, weil er nicht an seiner Diplomarbeit arbeiten könne.

Wikimedia Deutschland hatte sich auf eigene Initiative zu dem Blackout entschlossen, auch in Tschechien und Dänemark blieb die Wikipedia am Donnerstag schwarz. Die Wikimedia Foundation – die Gesellschaft, die hinter Wikipedia steht – war gegen den Protest in dieser Form, weil er so kurz vor der Europawahl als "Wahlempfehlung" gesehen werden könne.