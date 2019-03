Im Folgenden gibt es in dem Wikipedia-Artikel Zusammenfassungen von jeder Staffel. Die findest du auch hier.

Die Vereinigten Staaten von Amerika (englisch: United States of America, kurz USA), kurz im Deutschen auch Vereinigte Staaten (US) genannt und häufig auch umgangssprachlich verkürzt Amerika, bestehen aus 50 Bundesstaaten, einem Bundesdistrikt (der Hauptstadt Washington, D.C.), fünf größeren Territorien und etlichen Inselterritorien. Die 48 zusammenhängenden Continental United States (häufig Lower 48 genannt) sowie Alaska liegen in Nordamerika, Hawaii und kleinere Außengebiete liegen im Pazifik beziehungsweise in der Karibik. Durch seine Größe weist das Land eine sehr hohe geografische und klimatische Diversität mit einer großen Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten auf.

Angela Dorothea Merkel wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg als Angela Dorothea Kasner geboren. Sie ist eine deutsche Politikerin (CDU) und seit dem 22. November 2005 Bundeskanzlerin.

Angela Merkel wuchs in der DDR auf und war dort als Physikerin am Zentralinstitut für Physikalische Chemie wissenschaftlich tätig. Bei der Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 errang sie erstmals ein Bundestagsmandat.

Ihr politischer Werdegang:

1991 - 1994: Bundesministerin für Frauen und Jugend

1994 - 1998: Bundesumweltministerin

1998 - 2000: CDU-Generalsekretärin

2000 - 2018: CDU-Vorsitzende

2002 - 2005: Oppositionsführerin

seit 2005: Bundeskanzlerin

Folgende Koalitionen regierten unter Bundeskanzlerin Angela Merkel:

2005 - 2009: Große Koalition

2009 - 2013: Schwarz-Gelb

2013 bis heute: Große Koalition

Im Oktober 2018 hat Angela Merkel erklärt, sich spätestens mit Ablauf der Legislaturperiode 2021 aus der Politik zurückzuziehen.

