Bratwürste eignen sich gut für Witze über Penislängen, das ist nicht neu. Auch verkauft die Werbung Grillen immer noch als Männerdisziplin. Dementsprechend viele mehr oder weniger gelungene Spots und Sprüche gibt es schon – Wiesenhof übertrifft sie alle an Geschmacklosigkeit. Zusammen mit Atze Schröder hat der Wurstproduzent ein Werbevideo gedreht; der Clip wurde zwar bereits Ende März bei YouTube veröffentlicht, aber erst jetzt werden viele Menschen im Netz darauf aufmerksam.

Im Deutschlandshirt sitzt Atze Schröder in diesem Video am Grill und grinst triumphierend in die Kamera. In der Hand eine Grillzange mit einer Bratwurst: "Und, seid ihr bereit für die größte Wurst des Sommers? Hier ist das Ding. Danach müssen Gina und Lisa erst mal in die Traumatherapie."