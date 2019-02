Wann muss Kleidung in die Wäsche?



"Bei der Entscheidung, ob ein Kleidungsstück gewaschen werden muss, geht es in erster Linie um die Verschmutzung", sagt Stamminger. "Was nicht verschmutzt ist, sollte am besten nicht gewaschen werden."



Klar. Aber was gilt denn nun als schmutzig?

Kleine Orientierungshilfe: Bierflecken oder Reste der Tomatensoße vom Abendessen sind ein Fall für die Wäsche. Aber nicht immer ist es so eindeutig. "Kleidungsstücke, die wir direkt am Körper tragen, sind auch dann verschmutzt, wenn es nicht sichtbar ist", sagt der Experte. "Das gilt vor allem für Unterwäsche oder T-Shirts: Durch Ausdünstungen wie Schweiß werden Salze aus dem Körper transportiert, die in die Kleidung übergehen."